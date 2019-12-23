Balık yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Balık yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde balık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

23.12.2019 04:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 04:26

'ın ilçesinde balık yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan istikametine giden Bülent Demirbağ (30) idaresindeki 20 AAZ 13 plakalı balık yüklü kamyon, Söğütçük mevkisinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan Demirbağ, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyonda bulunan balıklar yola savrulurken, trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Balık yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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