Balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva Deresi'nin hali içler acısı... Rengi siyaha döndü
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Balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva Deresi'nin hali içler acısı... Rengi siyaha döndü

Beykoz'da Riva Deresi kirlilik nedeniyle özellikle son 1 aydır siyaha döndü.

Balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva Deresi'nin hali içler acısı... Rengi siyaha döndü
26.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:20
Beykoz'da  Riva Deresi  kirlilik nedeniyle özellikle son 1 aydır siyaha döndü. Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen derenin hali  içler acısı. Balık kalmadığını, kötü kokudan rahatsız olduklarını söyleyen çevre sakinleri, çözüm bulunmasını istiyor.

Derenin yaklaşık 30 kilometrelik bölümündeki  kirlilik daha önce de defalarca gündeme gelmişti.  Su yüzeyinde kabarcıklar görülürken, dereden zaman zaman koku da yükseliyor. Dere kenarındaki Öğümce Mahallesi ve Bozhane Mahallesi sakinleri  tedirgin. Onlar derenin eski günlerine kavuşmasını istiyor.

"KORONAVİRÜSTEN KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN BU ÇIKTI"

Öğümce Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, "Diğer köylerde fabrikalar var. Aynı zamanda arıtma tesisleri var. Bunların arıtmaları olmadığı için bu pis sular dereye akıyor. Burada balıklar yaşardı. Derenin içi kaynıyor. Koronavirüsten kendimizi korumaya çalışırken bir de bu çıktı. İnanın bu virüsten daha kötü. Yapılan hiçbir şey yok. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca talepte bulunduk. Beyaz Masa'ya defalarca kayıt oluşturduk. Ama ne gelen var ne gören var. Yanıt alamıyoruz. 'Tamam beyefendi' diyerek telefonu suratımıza kapatıyorlar" şeklinde konuştu.

"AKAN SU İNSANI TEDİRGİN EDİYOR"

Öğümce Mahallesi sakini Özcan Adem, "Şu an tarlalarımızı ektik ama sulama yapamıyoruz. Bu suyla nasıl bir sulama yaparız? Simsiyah, kimyasal akıyor. Zor durumdayız. 15-20 kiloluk balıklar tutuluyordu ama şu an hiçbiri yaşamıyor. Şu an kurbağa sesi de yok. Gerçekten çok üzücü bir durum. Hiçbir yetkili gelmiyor. Ömerli'den Riva'ya kadar 28 kilometre bir dere. Çok güzel yeşilliğin içinde ama akan su insanı tedirgin ediyor" ifadelerini kullandı.

Nuray Yılmaz, "Bu derenin durumu içler acısı. Burada tarımcılık ve hayvancılık var. 15-20 gün sonra büyükbaş hayvanlar dereye serinlemek için gelecek. O zaman ne olacak? Sağlığımız için burası çok önemli. Simsiyah hiçbir berraklığı kalmamış" diye konuştu.

"ESKİDEN DERENİN SUYUNU İÇİYORDUM"

Bir diğer mahalle sakini, "Ben 58 yaşındayım. Eskiden derenin suyunu içiyordum. Balık tutup satardım. Şimdi bırak balığı, kurbağa dahi yok. Son 15-20 yıldır perişan haldeyiz. Hayvanlar için yakınıyorduk artık insanlar etkilenmeye başladı" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA BAŞLATILACAK 

Beykoz Belediyesi yetkilileri, bölgede bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldığını ve bu nedenle atık suların dere suyuna karıştığını belirtirken, bölgedeki bazı fabrikaların da kimyasal atıklarını kaçak şekilde dereye bıraktığı öne sürüldü. Riva deresiyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacağı öğrenildi.   

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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