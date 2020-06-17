Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular
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Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular Galata Köprüsünde balık tutan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etti 1 Haziran itibariyle başlayan "Yeni Normalleşme" sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

17.06.2020 07:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 07:29

Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

Galata Köprüsünde balık tutan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat etti

İSTANBUL - 1 Haziran itibariyle başlayan "Yeni Normalleşme" sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların kurallara dikkat ettiği görüldü.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi kasıp kavuran Korona virüs (COVİD-19)'e karşı mücadele devam ediyor. 11 Mart'tan bu yana virüsle mücadele eden ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren bazı durumlarda gevşetmeler başladı. Adı "Yeni Normalleşme" dönemi olan bu sürecin olmazsa olmazları el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmek.

Galata Köprüsünde "Sosyal Mesafe" kuralı uygulanıyor

Son günlerde yapılan test sayılarına göre artış gösteren vaka sayısının olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Sabah saatlerinde Galata Köprüsü üstüne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

Kaynak: İHA

Manşet

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