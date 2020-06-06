Balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Van'ın Erciş ilçesinde balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde balık tuttuğu sırada Zilan Çayı'na düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Erciş'in Kasımbağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını otlattığı sırada balık avlamaya çalışırken Zilan Çayı'na düşen Ferhat Öner'i bulmak için Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri bölgeye sevk edildi. Mahalle halkının da yardımcı olduğu çalışmalar akşam saatlerinde karanlığın çökmesiyle ara verilmişti. Bu gün sabahın erken saatlerinde Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri ile Van İl Afet Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik arama sonucu Ferhat Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Öner'in cansız bedeni otopsi için Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA