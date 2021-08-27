KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
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KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta dün gece balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybeden parkinson hastası Ali Menğcür (71), son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS'ta dün gece balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybeden parkinson hastası Ali Menğcür (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde Tarihi Kesik Köprü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evinden ayrılarak Kızılırmak Nehri'ne balık tutmaya giden 4 çocuk babası parkinson hastası Ali Menğcür'den haber alamayan yakınları, arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları sıklıkla balık tuttukları bölgeye giderek Menğcür'ü aramaya başladı. Bir süre sonra nehir kenarında Menğcür'ün eşyalarının bulunması üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri Menğcür'ün cansız bedenini suyun içerisinde buldu. Menğcür'ün balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip düştüğü anlaşıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi tamamlanan Menğcür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Ayyıldız Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Menğcür'ün cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ
KIZILIRMAK'A DÜŞÜP ÖLEN PARKİNSON HASTASI TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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