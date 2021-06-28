Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Baraj kenarına park ettiği otomobil, freni boşalınca sulara gömüldü Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı'na balık tutmaya giden Emre Sezer'in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu.

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Baraj kenarına park ettiği otomobil, freni boşalınca sulara gömüldü

ISPARTA - Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı'na balık tutmaya giden Emre Sezer'in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu. Freni boşalan otomobil, barajdan çekici yardımıyla çıkarılırken, o anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana geldi. Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer, aracını baraj kenarına park etti. Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç, hızla sulara gömüldü. Aracının barajı uçtuğunu gören Sezer, hemen çekiciyi aradı. Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı. Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu.

Otomobilin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı
Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 18:38:12. #1.15#

title