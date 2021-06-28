Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Baraj kenarına park ettiği otomobil, freni boşalınca sulara gömüldü Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı'na balık tutmaya giden Emre Sezer'in park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu.