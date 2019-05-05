Balık Tutmak İsterken Karnına Zıpkın Saplandı

Samsun'da zıpkınla balık avlayan kişi karnından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Samsun Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığı öğrenilen Semih Demir (31) nöbet çıkışı balık tutmak için dalgıç kıyafetleriyle çalıştığı kurumun önündeki sahilde denize girdi.

Bir süre sonra denizden çıkan ve elindeki zıpkını yere atan Demir, bu sırada zıpkının mekanizmadan kurtulup karnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Demir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Demir'in karnına saplanan ve ince bağırsağına hafif şekilde zarar veren yaklaşık bir metre uzunluğundaki zıpkının çıkartıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA