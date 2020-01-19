Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi
Haberler » 3. Sayfa » Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi - Haberler

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Ordu'da balık tutmak isterken oltasının elektrik tellerine kapılması sonucu akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

19.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:32
Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

'da balık tutmak isterken oltasının elektrik tellerine kapılması sonucu akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, ilçesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temel Biçer (58), Civil Irmağı kenarında balık tutmak istedi. Oltasını ırmağa doğru sallayan Biçer'in misinası bölgede bulunan ve yüksek gerilim hattını taşıyan elektrik tellerine takıldı. Yüksek voltajlı akıma kapılan şahıs, feci şekilde yandı. Balık tutmak için kullandığı oltası da elinde kalan Temel Biçer'i fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma olay yeri ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri