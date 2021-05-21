Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Yaşam

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölünde köpeğiyle birlikte balık tutmaya giden Atif Topçu, ayı saldırısından köpeği 'Pars' sayesinde kurtuldu.

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

ARTVİN - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölünde köpeğiyle birlikte balık tutmaya giden Atif Topçu, ayı saldırısından köpeği 'Pars' sayesinde kurtuldu.

Artvin'de avcılıkla uğraşan Atıf Topçu (40), Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölüne 'Pars' isimli avcı köpeğiyle birlikte balık tutmaya gitti. Baraj gölüne oltasını atarak beklemeye başlayan Topçu, köpeği Pars'ın etrafta bir şey fark ettiğini gördü. Dikkatli bakınca bir boz ayının üzerlerine geldiğini fark eden Topçu, kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bölgede kısa süreli bir panik yaşadı. Köpek, ayının üzerine koşarak bölgeden uzaklaştırmayı başarırken, o anlar Atıf Topçu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yanımda köpeğin olmaması hayatını kurtardı" diyen Topçu, "Etraf sakindi kimseler yoktu. Yanımda kendimi savunacağım hiçbir şey bulunmuyordu. 3 yıldır baktığım 'Pars' isimli köpeğim hayatımı kurtardı" dedi.

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Deniz Çakır Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Ersun Yanal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 09:53:44. #1.15#

title