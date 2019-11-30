Balık tutmak için gittiler sandalları alabora oldu
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Balık tutmak için gittiler sandalları alabora oldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü.

30.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:49
Balık tutmak için gittiler sandalları alabora oldu

'nın ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtulurken, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.


Edinilen bilgilere göre, Ferizli İlçesine bağlı Bakırlı Mahallesiyle Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D., isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından 1 kişi düştüğü gölden çıkartılırken gölde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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