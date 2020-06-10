Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu
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Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu

Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu Mudurnu Deresi'nde bir günde 2'nci boğulma vakası Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşları ile birlikte gittiği Mudurnu Deresi'nde serpme ağ atarak balık tutmaya çalışan ve dengesini kaybederek suya düşen 70 yaşındaki...

10.06.2020 01:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:24

Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu

Mudurnu Deresi'nde bir günde 2'nci boğulma vakası

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde arkadaşları ile birlikte gittiği Mudurnu Deresi'nde serpme ağ atarak balık tutmaya çalışan ve dengesini kaybederek suya düşen 70 yaşındaki Hüseyin Türkan boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatleri üzerinde Salihiye Mahallesi mevkiinden geçen Mudurnu Deresi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Hüseyin Türkan isimli vatandaş arkadaşları ile birlikte balık tutmak için Mudurnu Deresi'ne gitti. Türkan, dereye ağ attığı esnada biranda dengesini kaybederek suya düştü. Suya düşen Türkan, arkadaşları tarafından sudan çıkartılarak durum sağlık ekiplerine bildirilmek istenildi. 112 ekiplerine ulaşamadıklarını iddia eden Hüseyin Türkan'ın arkadaşları durumu bildirmek için Akyazı'da bulunan bir kahveye giderek yardım istedi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan SAKTİM ekipleri, derenin karşı tarafına geçerek Hüseyin Türkan'ı, sağlık ekiplerine ulaştırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Türkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Türkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

112'ye ulaşamadık iddiası

Jandarmaya olayı anlatan ve ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş, "Biz kenarda bekliyorduk, o ağ ata ata geliyordu. Ağ beline bağlıydı, ağı attı ağ takılınca dengesini kaybetti suya düştü, biz koştuk ama yetişemedik. Sudan çıkardık hemen kenarı çektik ve 112'yi aradım ulaşamadım. Akyazı'ya giderek yardım istedim. Açıkçası orada biraz karmaşık bir durum vardı o su çok derin değildi, başka bir şey var mıdır bilemem" dedi.

Mudurnu Deresi'nde 2 boğulma vakası

Öte yandan, Akyazı Yongalık Mahallesi'nde Mudurnu Deresi kenarına pikniğe giden ailenin 5 yaşındaki çocukları, su kenarında oynarken dereye düşen ve ailesinin kurtardığı çocukta hastanede tedavi altına alınmıştı. 70 yaşındaki adamın boğulması ile birlikte, Mudurnu Deresi'nde bugün ikinci boğulma vakası yaşanmış oldu.

Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu

Kaynak: İHA

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