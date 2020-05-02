Balık tutmak için girdiği suda boğuldu

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden bir kişi, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ardıç (35) ve arkadaşlarıyla birlikte Bertiz Mahallesi Uzunbağ mevkiinde balık avlamaya gitti. Bir süre sonra suya düşen Abdullah Ardıç, gölette kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından suda yapılan aramada Abdullah Ardıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Abdullah Ardıç'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA