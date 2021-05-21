Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu
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Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ne balık avlamak giren bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ne balık avlamak giren bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu. JAK ekipleri şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Hamdullah Polat (37), kuzeni ile birlikte balık avlamak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kaybolunca kuzeni güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Akrabasının ihbarıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri önlem alırken, AFAD ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ise suda arama çalışması yaptı. JAK ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Polat'ın yakınları ise Dicle Nehri kıyısına gelerek arama kurtarma çalışmalarında JAK ekiplerine destek verdi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları ise kesin sonuç alınıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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