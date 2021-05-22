Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
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Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'ne balık tutmak için giren Hamdullah Polat (37) akıntıya kapılarak kayboldu.

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'ne balık tutmak için giren Hamdullah Polat (37) akıntıya kapılarak kayboldu. Polat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe mahallesinden geçen Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, Hamdullah Polat, ismi öğrenilemeyen kuzeniyle birlikte balık tutmak için Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Polat, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Kuzenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.


Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu
Balık tutmak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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