Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
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Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti Bursa'da balık tutmak için 50 santimetre derinliği bulunan dereye girdi, bir daha çıkamadı Bursa'da arkadaşıyla balık tutmak için dereye giren Osman Sat (49)'ın cansız bedeni 5 saat sonra derenin 100 metre ilerisinde bulundu.

Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti

Bursa'da balık tutmak için 50 santimetre derinliği bulunan dereye girdi, bir daha çıkamadı

BURSA - Bursa'da arkadaşıyla balık tutmak için dereye giren Osman Sat (49)'ın cansız bedeni 5 saat sonra derenin 100 metre ilerisinde bulundu.

Olay, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yörükler Mahallesi'nde bulunan Kocasu deresine balık tutmak için gelen Osman Sat ve arkadaşı M.K derenin yakın bir noktasına geldiler. M.K'nın mangal yakmaya uğraştığı esnada Osman Sat ise balık tutmak için 50 santimetre derinliği bulunan dereye girdi. M.K. bir süre sonra arkadaşı Osman Sat'ın derede olmadığını fark etti. Kayıp ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen Jandarma ekipleri olay yerine AFAD'a bağlı Kurbağa adamları çağırdı. Kurbağa adamlar Osman Sat'ın cansız bedenini 5 saat sonra balık tutmak için girdiği yerin 100 metre ilerisinde suyun yüzeyinde kayaya takılmış halde buldu. Osman Sat'ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
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