Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
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Balık tutmak için girdiği derede boğuldu

Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, Nurettin Uslu (39) balık tutmak için girdiği derede yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de, Nurettin Uslu (39) balık tutmak için girdiği derede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Çınarlı köyünde meydana geldi. Nurettin Uslu, balık tutmak için arkadaşlarıyla Uğur Deresi'ne girdi. Arkadaşları, Nurettin Uslu'nun suda kaybolduğunu görünce 112 Acil'e durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi Nurettin Uslu'yu sudan çıkardı. Sağlık ekibi, Nurettin Uslu'yu hayata döndürmek için müdahale etti. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Nurettin Uslu, kurtarılamadı. Uslu'nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Balık tutmak için girdiği derede boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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