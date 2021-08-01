Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
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Balık tutmak için girdiği derede boğuldu

Balık tutmak için girdiği derede boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de balık tutmak için dereye giren 39 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de balık tutmak için dereye giren 39 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Düzce'nin Çınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Uslu (39) arkadaşları ile birlikte Uğur Deresi'ne girerek balık tutmaya başladı. Arkadaşları Uslu'nun gözden kaybolduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Nurettin Uslu'yu dereden çıkarttı. Sağlık ekipleri, Nurettin Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu'nun yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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