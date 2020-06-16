Balık tutmak için geldiği baraj gölünde ölü bulundu
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Balık tutmak için geldiği baraj gölünde ölü bulundu

Eskişehir'den Manisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölüne arkadaşlarıyla kamp yapmak ve balık tutmak için gelen bir kişi, gölde olarak bulundu.

Balık tutmak için geldiği baraj gölünde ölü bulundu
16.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:48

Eskişehir'den Manisa'nın Soma ilçesindeki baraj gölüne arkadaşlarıyla kamp yapmak ve balık tutmak için gelen bir kişi, gölde olarak bulundu.

Edinilen bilgileye göre olay, saat 11.30 sıralarında Soma'nın Sevişler Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Eskişehir'den bir grup arkadaşıyla Soma ilçesindeki Sevişler Baraj göletine kamp yapmak ve balık tutmak için gelen Mehmet Akif B. (60) dün gece çadırına girerek uyudu. Arkadaşları sabah uyandıklarında Mehmet Akif B.'yi çadırında bulamayınca etrafı aramaya çıktı. Mehmet Akif B.'yi kıyıda suyun yüzeyinde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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