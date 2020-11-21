Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü
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Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü

21.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:42

Samsun'da bir kişi arkadaşı ile birlikte balık tutmak için denize açıldığı kayıkta hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi arkadaşı ile birlikte balık tutmak için denize açıldığı kayıkta hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçılar Hüseyin Uysal ile Fahrettin Uslu (50) Batıpark Balıkçı Barınağı'ndan kayıkla balık tutmak için denize açıldılar. 10 dakika ilerledikten sonra Fahrettin Uslu biranda kayığın içinde olduğu yere düştü. Arkadaşının olduğu yere düşüp hareketsiz yatması üzerine Hüseyin Uysal, 112 ekiplerine haber verip kayığı balıkçı barınağına geri getirdi. Bu sırada kayığın pervanesi şamandıranın ipine dolandı ve tam kıyıya yaklaşamadan olduğu yerde kaldı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Fahrettin Uslu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayık, pervanesine dolanan şamandıranın ipi kesildikten sonra kıyaya çekildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kayıkta yaptıkları incelemenin ardından Fahrettin Uslu'nun cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Uslu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü
Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü
Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü
Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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