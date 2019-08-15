Balık tutmak için açıldığı körfezde domuzla karşılaştı

15.08.2019 20:39

İskenderun'da balık tutmak için denize açılan kişi, telef olmuş domuzla karşılaştı.

Balık tutmak için körfeze açılan balıkçı, deniz üzerinde bir cisim olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştığında cismin telef olmuş bir domuza ait olduğunu anlayan balıkçı, o anları cep telefonuyla kaydetti.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, telef olmuş domuzun körfeze nasıl geldiğini henüz tespit edemediklerini, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA