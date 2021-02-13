Balık tutarken yakalanan kurye ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü

ANTALYA'da bir iş yerinin paket servisinde çalışan Cenk Arıcan (26), mesai öncesi falezlerden inip deniz kenarında balık tutmak istedi. Deniz polisi tarafından bota alınıp karaya çıkarılan Arıcan, ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döktü. Arıcan'a kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.

?Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Kadınyarı'da meydana geldi. Falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Cenk Arıcan'ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti. Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan'ı bulunduğu yerden alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen Arıcan, uzun süre gözyaşı döktü. Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kuryeye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI