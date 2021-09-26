Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu - Haberler
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Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi kayboldu.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Kılıç (30), Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'inde balık tuttuğu sırada oltası takıldı.

Bunun üzerine oltasını kurtarmak için gölete giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen gölet kenarındaki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir süre gölette arama yaptıktan sonra havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.

Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu

Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu

Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu

Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi kayboldu - Haberler
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