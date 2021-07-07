Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu

Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'ye bağlı Süloğlu ilçesinde baraj göletinde kayık ile balık tutarken, ayağı ağa takılıp suya düşen Feyzullah Esenkal hayatını kaybetti.

Edirne'ye bağlı Süloğlu ilçesinde baraj göletinde kayık ile balık tutarken, ayağı ağa takılıp suya düşen Feyzullah Esenkal hayatını kaybetti.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde balıkçılık yapan Feyzullah Esenkal ile Gürkan Karabacak, balık tutmak için kayık ile açıldıkları barajda Esenkal suya düştü. Kıyıdan Yaklaşık 70 metre açılıp ağ atan arkadaşlardan Feyzullah Esenkal, iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düşerek ağa takıldı. Karabacak kendi imkanları ile Esenkal'ı kurtaramayınca, kıyıya çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Feyzullah Esenkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Esenkal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Süloğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor. - EDİRNE

Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
99 koyununun çalındığını söyleyerek ihbarda bulundu! Hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kaya Ajda Pekkan Kartal Tibet
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balık tutarken suya düştü, ağa takıldı boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:09:44. #1.16#

title