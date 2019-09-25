Balık tutarken elektrik akımına kapıldı
Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken oltası elektrik teline değdiği için akıma kapılan kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken oltası elektrik teline değdiği için akıma kapılan kişi ağır yaralandı.
Sakarlı Mahallesi'nde arkadaşıyla sazlıkta balık tutan İrfan Ekici'nin (39) oltası yakındaki elektrik teline değdi. Akıma kapılan ve ağır yaralanan Ekici, sağlık ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.