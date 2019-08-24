Balık tutarken elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti

24.08.2019 17:53

RİZE (İHA) – Rize'de, yaylada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Antalya'da bir turizm firmasında çalışan Ercan Ataman isimli vatandaş tatil için geldiği memleketi Hemşin'in Elevit yaylasında balık avlamak istedi. Elevit deresinde balık avlayan Ataman'ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak yere yığılan Ataman'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Ataman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA