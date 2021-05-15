Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da balık tutarken jeneratörle elektrik verdiği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Ağrı'da balık tutarken jeneratörle elektrik verdiği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçesinde Murat Nehri'nde balık tutmak için jeneratörle elektrik vermek isteyen evli ve 2 çocuk babası olan 33 yaşındaki Murat Yükselen elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yükselen'in cansız bedenini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kapıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. - AĞRI

Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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