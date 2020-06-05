Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)
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Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)

SU ALTI EKİBİ ARIYORErciş'in Kasımbağı Mahallesi yakınlarında koyunlarını otlatıp, bu arada balık avlamaya çalışırken düştüğü Zilan Çayı'nda kaybolan Ferhat Öner'i bulmak için Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri de bölgeye sevk edildi.

Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)
05.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:10

SU ALTI EKİBİ ARIYORErciş'in Kasımbağı Mahallesi yakınlarında koyunlarını otlatıp, bu arada balık avlamaya çalışırken düştüğü Zilan Çayı'nda kaybolan Ferhat Öner'i bulmak için  Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri de bölgeye sevk edildi. Mahalle halkı Zilan Çayı'nın Van Gölü'ne dökülen bölümlerine ağ atarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. Ferhat'ın acılı yakınları ise bu sırada sinir krizleri geçirdi. Görgü tanığı Adem Tarhan, "Biz haber alır almaz buraya geldik. Biz geldiğimizde suya kapılıp gidiyordu. Ben sadece ayaklarını gördüm. Bir ara kendimi suya atmak istedim ama fırsat olmadı" dedi


Kaynak: DHA

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