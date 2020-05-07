Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı
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Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı

Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı
07.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:00

Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı Kurtarma ekipleri derede kaybolan kuzenlerin cesetlerini 4 saatin sonunda buldu Denizli'nin Kale ilçesinde balık tutmak için gittikleri dereye düşerek iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı

Kurtarma ekipleri derede kaybolan kuzenlerin cesetlerini 4 saatin sonunda buldu

DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde balık tutmak için gittikleri dereye düşerek iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'ne giden Mehmet ve kuzeni İbrahim Onluk serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Bir süre sonra yakınlarının haber alamadığı kuzenler için yapılan kayıp başvurusu üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin talebi üzerine balık adamlarında aralarında olduğu kurtarma ekipleri sevk edildi. Botlarında kullanıldığı arama çalışmalarında suyun debisi yüksek olan yerler didik didik arandı. Arama çalışmaları yaklaşık 4 saatin ardından sonuç verirken, 2 kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arama çalışmalarını derenin yanında takip eden Onluk kuzenlerin yakınları ise cesetlere ulaşıldığında sinir krizleri geçirdi. Acılı aile üyelerini çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. Kuzenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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