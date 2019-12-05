Balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedaviye alındı
Vize ilçesinde balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.
05.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:56
Vize ilçesinde balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.
Topçuköy'de M.H., kendisinin yaptığı balık turşusunu yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Vize Devlet Devlet Hastanesine müracaat eden M.H'nin zehirlendiği tespit edildi.
Tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA