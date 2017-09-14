Balık Tırı Norveç'ten Türkiye'ye Yollarda İştah Açıyor

Leröy Türkiye'nin tesislerine getirilmek üzere yola çıkan balıklar, soğuk zincirin en hareketli halkası olan özel donanımlı TIR lar ile sekiz ülke arasında yolculuk yapıyor. Norveç'ten başlayan yolculuk, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye yolunu izleyerek, en fazla dört gün içinde İzmit-Kartepe'de son buluyor.

Balıkların taşınması sırasında üreticiden, son tüketiciye kadar 'Soğuk Zincir" in korunmasına büyük özen gösteren Erman Uluslararası Soğuk Zincir Taşımacılığı'na ait araçlar 3.500 kilometre yol kat ederek, dört gün içinde İzmit Kartepe eteklerindeki işleme tesisine ulaşıyor. Her bir TIR 18 ton ağırlığındaki balığı 0 - 2°C deki sıcaklıkta, özel donanımlı teknoloji ile taşıyor. Böylece sağlıklı beslenmenin temel gıdalarından balık, teknolojinin ulaşımdaki kolaylığı ile daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Leröy Türkiye yetkilileri, tüketiciye, Norveç'ten en hızlı ve hijyenik koşullarda, yıl boyunca aralıksız, lezzetli ve sağlıklı balık temin etmeye özen gösteriyor.