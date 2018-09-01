Balık tezgahlarındaki bolluk yüzleri güldürdü

Yenilenen tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnafı sezona renkli bir başlangıç yaptı

Balıkçılardan Amerika'ya balık üzerinden dolar mesajı: "Onların doları varsa bizim de balığımız var"

İSTANBUL - Kumkapı Balıkçılar Çarşısı, av yasağının kalkmasıyla yeni sezona renkli bir başlangıç yaptı. Yenilenen çarşıda tezgahlarının başına geçen balıkçılar, bu yıl balığın bol dolacağını söylerken, ABD'ye de balık üzerinden dolar mesajı verdi.

Yenilenen tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete açıldı. Denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla başlayan sezonda balıkçılar, tezgahlarının başına geçti. Karadeniz müzikleri eşliğinde tezgahlarının başına geçerek 'bismillah' diyen çarşı balıkçıları, bu yıl balığın bol ve ucuz olacağını dile getirdi.

Çarşı balıkçılarından Şafak Gün, bu yıl denizlerin bereketli olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz, ara vermiştik. Kumkapı yeni yüzüne kavuştu. Bundan sonra vatandaşa hem ucuz balık satacağız, hem de taze balık satacağız. Bu sene zaten balık bol. Vatandaşın yüzü gülecek. Zengin gariban diye bir şey yok. Herkes sofraya balık koyup yiyecek. Çarşımız çok güzel olmuş. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bol bol balık satacağız" dedi.

"Onların doları varsa bizim de balığımız var"

Bir başka çarşı balıkçısı Muammer Arduç, "Devletimizden Allah razı olsun. Güzel bir yer yaptı. İnşallah burada en güzel ve en ucuz balığı satacağız. Amerika'nın doları varmış, bizi ilgilendirmiyor. Bizim de balığımız var. Denizden fışkırıyor. Allah'ın izniyle doların yerine balığı vereceğiz. O dolar atacak, biz de buradan balık atacağız. Balıklar ucuz, palamutlar bugün 10-12 lira. Yarın daha da düşecek fiyatlar. İstavrit 15-20 lira ama ilk gün olduğu için. Önümüzdeki günler fiyatlar daha da çok düşecek. Hedefimiz hamsiyi 5 lira, istavriti 10 liradan satmak, palamutu, 7-7,5 liradan. Balık kaynıyor, inşallah bereketli bir sezon yaşıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl balık tezgahları dolup taşacak

Sezonun hayırlı uğurlu olmasını dileyen bir balıkçı, "İnşallah bu sen bereketli bir balıkçılık olacak. Herkesi yeni çarşımıza bekleriz" derken, bir başka balıkçı ise, "Bize güzel bir eser yaptılar. Sezonu açtık. Tüm balıkçılara hayırlı uğurlu olur. İlk gün olmasına rağmen balık çeşitleri bol. İnşallah böyle bilinçli avlanma yasağı yaparsak daha bol ve ucuz olur" ifadelerini kullandı.