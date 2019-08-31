Balık tezgahlarında hazırlıklar tamamlandı

31.08.2019 15:20

Balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla birlikte yüzlerce tekne denize açılacak. "Vira Bismillah" diyerek balık sezonu başlangıcını iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen balıkçılar gece yarısı denizlerde olacak. Denize açılacak olan balıkçıların yanı sıra balık satıcıları son hazırlıklarını tamamladı.

"FİYATLAR DÜŞECEK"

Bilecik'te yıllardır balık satan Batuhan Acar, yarın "Vira Bismillah" diyerek balık sezonuna başlayacaklarını belirterek, "Gırgır ve trol ağlarıyla avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de sona erecek. Geçen sezon palamut açısından verimli geçti ancak bu sezon palamutta beklenti düşük. Hamsi bu sezon yüz güldürebilir. Bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA