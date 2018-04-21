Balık Tezgahları Boşaldı

Denizlerde av yasağının başlamasının ardından tezgahlarda balık çeşitliliği yok denecek kadar azaldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tezgahlarda genelde buzhane ve kültür balıkları satılıyor. Av sezonunun iyi geçmediğini söyleyen Fatsalı balık satıcıları, hamsi ve istavritin bu yıl en çok sattıkları balıkların başında geldiğini söyledi. Balıkçı Mustafa Atalay, "Bu sene beklediğimiz gibi geçmedi. Hamsi az çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. 15 TL hamsiye para vermek istemeyen vatandaşlar en çok çıkan balıklar arasında yer alan mezgide yöneldiler. Mezgit ve istavriti çok sattık. İnşallah bir daha ki yıl fazla hamsi çıkar ve fiyatlar da uygun olur" dedi.

Tezgahlarda balık çeşidinin artık kalmadığını söyleyen balıkçı Cemil Terzi, "Bu yıl Karadeniz bizleri üzdü diyebilirim. Büyük tekneler denizde çok avlanamadıkları için balıklar da yüksek fiyattan satıldı" diye konuştu.

15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. - ORDU