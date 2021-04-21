Balık tezgâhlar boş kaldı
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Balık tezgâhlar boş kaldı

Balık tezgâhlar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'teki balık tezgahları 15 Nisan 2017'de başlayan av yasağı nedeniyle bomboş kaldı.

Bilecik'teki balık tezgahları 15 Nisan 2017'de başlayan av yasağı nedeniyle bomboş kaldı.

Balık satıcısı Celal Karakaya, av yasağının tezgahlarında balıkların azalmasına neden olduğunu anlatarak, "Yasak başladığı için de balık çeşitlerimiz azalarak sadece ufak balık olan hamsi ve büyük balık olarak havuz ve çiftlik balığı geliyor. Balıkla denizden değil, besleme balık olarak tezgahlarımıza geliyor. Sezonda daha çok küçük balıklar tercih edilirken, sezon bitince ithal palamut gibi büyük balıklar tercih ediliyor" dedi.

Öte yandan şuan anda palamut 30 TL çupra 50 TL'den satılıyor. - BİLECİK

Balık tezgâhlar boş kaldı
Balık tezgâhlar boş kaldı
Balık tezgâhlar boş kaldı
Balık tezgâhlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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