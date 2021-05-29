Balık, tavuk, kırmızı et, süt... Hepsi kara listede! Peki biz çocuklarımızı neyle besleyeceğiz?
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Balık, tavuk, kırmızı et, süt... Hepsi kara listede! Peki biz çocuklarımızı neyle besleyeceğiz?

Balık, tavuk, kırmızı et, süt... Hepsi kara listede! Peki biz çocuklarımızı neyle besleyeceğiz?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gizem: 19 Mayıs'ta Lorin'le sahile indik.

Gizem: 19 Mayıs'ta Lorin'le sahile indik. Denizdeki salyaya inanamadım. O kadar pisti ki deniz, direkt aklıma yediğimiz balıklar geldi. Bir de çocuklar yesin diye uğraşıyoruz. Sağlıklı saydığımız birçok besin o kadar da sağlıklı değil artık sanırım...

Melis: Evet, ben dip balığı değil, küçük balıkları yediriyorum diye güya içim rahattı ama geçen haftalarda Hürriyet Pazar'da Yücel'in (Sönmez) yaptığı haberde hamside bile mikroplastik olduğu yazıyordu. Yıkıldım!

Gizem: Oysa bebelerin omega-3'e ihtiyacı var. Balık içimize sinmiyor. Sütün de pek faydası olmadığını söyleyenler var. Tavuk veremiyoruz... Kırmızı ete ne diyorsun?

Melis: İyi bir kasabım var. Dozunu kaçırmadan veriyorum, el mahküm. Onun yerini dolduracak bir beslenme düzenine geçmek için kendime güvenemiyorum çünkü. Ciddi emek bu sağlıklı beslenme işi. En çok da sebze ve meyvede 'gerçek gıda' tüketmelerini önemsiyorum. Yerli tohumdan, kimyasal kullanılmadan üretilmiş... Organik pazar yollarında helak oluyorum ben Gizem ya!

Gizem: Lorin iştahlı. Yedirmekte zorlanmıyorum ama o kadar çok şey var ki bu yaşlarda üzerine titrediğim, bir de sağlıklı sebze-meyve bulmak için çabalamak çok zor.

Melis: Sen okula başlasın da gör. Arkadaş etkisi diye bir şey var. "Can kola içiyor, ben niye içemiyorum" diye geliyor oğlan. 

Gizem: Benim de paketli gıdayla baş edebildiğim söylenemez. Çünkü bizim ülkemizde çocuğa şeker ikram etmek diye bir şey var.  "Vermeyin" desen tuhaf bakan gözler, "Yiyemezsin" desen sokakta feryat figan bir Lorin. Nasıl besleyeceğiz biz bu çocukları?

Melis: Etrafımdaki birçok annenin aklında büyük bir soru işareti bu. Eminim okurlarımız da merak ediyordur. Alternatifleri var aslında. İki diyetisyen, Dilan Dalgıç Görücü ve Ezgi Pekgöz'ün verdiği bilgiler adeta can simidi...

BÜYÜME-GELİŞME ÇAĞINDA ÇOCUKLARIMIZA YEDİREBİLECEĞİMİZ BESİNLER...

Sağlıklı beslenmek için ambalajlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak çok önemli. İşte çocuklarımıza yedirebileceğimiz sağlıklı gıdalardan örnekler... 

Diyetisyen Dilan Dalgıç Görücü:  

Balıktaki omega-3, fosfor, iyot gibi kaynakları almak için koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği, buğday ruşeymi, tahin, ceviz, badem gibi kuruyemişleri ve iyotlu sofra tuzunu düzenli olarak tüketin.

- Kemik sağlığı için büyüme döneminde çocuklar süt ürünlerini yeterli tüketmeli. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini beslenmeden çıkarmamız halinde karalahana, maydanoz, barbunya, dut kurusu ya da soya sütü, badem sütü gibi ürünleri bolca tüketmeliyiz.

Sofranızda kuru baklagiller, bezelye, ceviz, badem, yerfıstığı, fındık gibi çiğ kuruyemişlere, yulaf ezmesi, taze sebze ve meyvelere yer verin. B12 ve demir eksikliği olmaması için kırmızı eti de eksik etmeyin. 

Uzman Diyetisyen Ezgi Pekgöz:

Balık dışında semizotu, fındık, keten tohumu, soya ve yeşil yapraklı sebzeler de omega-3 açısından zengindir.

Çocuklar büyüdükçe kalsiyum ihtiyacı artar. 9 yaşından itibaren çocukların günde 3 bardağa denk gelecek süt ürünleri tüketmesi gerekir. Ispanak da bol kalsiyum içerir.

Protein çocuk gelişiminde çok önemli. Proteinli gıdalardan aldığımız temel besin maddeleri arasında demir, omega-3, çinko, B vitaminleri, D vitamini, kalsiyum ve selenyum bulunur. Protein içeren yiyecekleri ideal olarak çocuğunuza günde iki kez, çocuğunuz vejetaryense üç kez verin.

Kaynak: Hürriyet

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