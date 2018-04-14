Balık Soğanı"Nda Üretim Hedefi 3 Bin 350 Ton

AHMET PESEN - Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen, balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak da adlandırılan mor soğanda bu yıl 3 bin 350 ton rekolte hedefleniyor.

Dünyada Avustralya ve Sicilya ile Türkiye'nin Kapıdağ bölgesinde yetiştiği belirtilen mor soğan fidesinin dikiminde sona gelindi. Yaklaşık 450 dekar alana soğan fidelerini diken Erdekli çiftçiler, bu yıl hem rekolteden hem de fiyattan umutlu.

Erdekli üreticilerden Mehmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ballıpınar Mahallesi'nin en önemli geçim kaynağının mor soğan olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl ürünümüzden yeterince para kazanamadık. Aracıların, bizden kilosunu bir liraya satın aldıkları soğan, marketlerde beş liraya satıldı." dedi.

Gübre fiyatlarının arttığını, üretim maliyetinin yükseldiğini dile getiren Çetin, bu yıl maliyetin üzerinde bir satışla soğandan para kazanmayı ümit ettiklerini söyledi.

Üreticilerden Ergin Çakır da Ballıpınar'da yaklaşık 350 dönümlük arazide mor soğanın yetiştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"25 yıldan beri bu soğanı üretiyorum. Tarladan kalktığı gibi satarsak fiyatlar çok düşük oluyor. Bu arada resmi ve resmi olmayan satışlar var. Örneğin ben, tüm vergilerimi ödeyerek satış yaparken, bazı kişiler, resmi olmayan satışlara yönelip ucuz fiyatla soğan satınca ürünümüz, hak ettiği fiyatı bulamıyor. Şimdi, Erdek Ticaret Odasının girişimleriyle kurulan Bereketli Eller Kooperatifi, geçen yıl ürünümüzün pazarlanması için bir zincir marketle anlaştı. Bu arada ürünümüze coğrafi işaret de almak üzere. Bu girişimlerin yararlı olacağına inanıyorum."

Erdek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dilek Işıktaş, Kapıdağ'da yaklaşık 450 dekarda soğan fidesi dikimi yapıldığını ifade etti.

Yıllar önce göçmenler tarafından getirilen tohumlarla üretilmeye başlanan ve Türkiye'de sadece Kapıdağ Yarımadası'na özgü olan bu soğan türünün Erdek'in bazı mahallelerinin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirten Işıktaş, "350 dekarlık bölümü Ballıpınar, kalan bölümü ise Ormanlı ve Turan mahallelerinde yapılıyor. Bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte bekleniyor. Hava şartları iyi gidiyor." dedi.