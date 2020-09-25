Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı
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Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı

25.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:06
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı

1 Eylül su ürünleri av sezonunun açılması ile birlikte, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından göl, baraj gölü, nehir gibi istihsal sahaları ile su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.

1 Eylül su ürünleri av sezonunun açılması ile birlikte, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından göl, baraj gölü, nehir gibi istihsal sahaları ile su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen su ürünleri satış yerleri denetimlerinde işletmelere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununu çerçevesinde gerekli uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Denetimler sonucunda, kurallara uymayan ve yasalara aykırı davrananlara idari işlemler yapıldı. - DENİZLİ

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte denetimler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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