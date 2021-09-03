Balık sezonu sıkı denetimle başladı

03 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBalık sezonu sıkı denetimle başladıBURSA - Av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların 'vira bismillah' diyerek açıldığı denizlerde adeta bayram havası yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.

03 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Balık sezonu sıkı denetimle başladı

BURSA - Av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların 'vira bismillah' diyerek açıldığı denizlerde adeta bayram havası yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile birlikte yakalanan balıklar Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'ndeki Su Ürünleri Hali'ne gelmeye başladı. Kent halinin işletimini yapan Tarım Peyzaj A. Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla yeni sezonla birlikte denetimlere başladı. Su Ürünleri Hali'ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol ediliyor. Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı inceleniyor.

Tarım Peyzaj A. Ş tarafından 2014 yılından bu yana işletilen Su Ürünleri Hali'nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlanan ürünlere el konuluyor. Yapılan denetimlerde avlanması yasak olan 200 kilo ağırlığında 1 adet Mavi yüzgeçli Orkinos balığı ele geçirildi. El konulan balık Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne gönderilirken, 2015 yılından bu yana yapılan denetimlerde el konulan balık miktarı 55 bin 260 kiloya ulaştı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre