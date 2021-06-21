Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok
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Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok

Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemeleri satan işletmecilerin satışları bekledikleri düzeyde değil.Av malzemeleri satıcıları, kimi zaman siftah dahi yapamazken, satışlarının düşmesine sebep olan en önemli faktörün ise fiyatların 1 sene içinde iki katına çıkması olduğunu belirtiyorlar.

Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemeleri satan işletmecilerin satışları bekledikleri düzeyde değil.

Av malzemeleri satıcıları, kimi zaman siftah dahi yapamazken, satışlarının düşmesine sebep olan en önemli faktörün ise fiyatların 1 sene içinde iki katına çıkması olduğunu belirtiyorlar. İşletme sahibi Süleyman Gelici, av malzemeleri fiyatlarının çok arttığını, pahalandığını anlattı. Dolar kuru nedeniyle sattığı ürünlerin fiyatları 2 katına çıktığını söyleyen Gelici, "Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine talep yok. Bazen siftah yapmadan kapattığımız günler oluyor. Dolar kurunun artması sattığımız bütün malzemelerin fiyatı neredeyse ikiye katladı. Şu anda piyasa sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Alıcı da, satıcı da zor dönemden geçiyor. Geçen sene 20 liraya sattığım olta sopasını bu sene 45 liraya satıyorum. Geçen sene 100 metresini 15 liraya sattığım misine bu sene 35 lira oldu" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok
Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok
Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok
Balık sezonu açılmasına rağmen av malzemelerine beklenen talep yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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