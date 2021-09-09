Balık sezonu açıldı tezgahları doldu taştı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki balık pazarında, denizlerde av yasağının kalkmasıyla balık tezgahları doldu taştı.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki balık pazarında, denizlerde av yasağının kalkmasıyla balık tezgahları doldu taştı.

Çarşamba günleri açılan balık pazarlarındaki tezgahlarda hamsi ve istavritin kilosu 25 TL'den satılırken, çipura ve levrek 35 – 40 TL'den alıcı buldu.

Balık satıcısı Cevriye Tumbay, bu yıl balık satışlarında beklenen hareketin görülmediğini, özellikle hamsi balığının fiyatının yüksek olduğunu belirtti. Tumbay " Eşim Bahri Tumbay ile yaklaşık 25 yıldan bu yana balıkçılık yapıyoruz. Bu yıl balık sezonu yüksek fiyatlarla açıldı. Önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı