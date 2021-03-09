Balık şehri Trabzon'da ilk "Sushi Workshop" ilgi çekti
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Balık şehri Trabzon'da ilk "Sushi Workshop" ilgi çekti

09.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:57
Balık şehri Trabzon'da ilk

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmez lezzeti Sushi'yi öğrenmek isteyen Trabzonlu kadınlar katıldıkları 'Sushi Workshop'ta çiğ balıkla yapılan yemeği öğrenmek için yoğun çaba harcadı.

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmez lezzeti Sushi'yi öğrenmek isteyen Trabzonlu kadınlar katıldıkları 'Sushi Workshop'ta çiğ balıkla yapılan yemeği öğrenmek için yoğun çaba harcadı.

Pandemi dolayısıyla 20 kadının katılımı ile gerçekleşen ve katılımcıların bire bir sushi yaptığı çalışmada California Roll, Boston Roll, Vejetaryen Roll, Kappa Maki olmak üzere katılımcılar tarafından toplam dört çeşit sushi yapıldı.

Kadın girişimci Merve Bulut, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "İşadamı Murat Osman Dereci desteğiyle pandemi şartlarına uygun şekil ve kişi sayısıyla organize edilen etkinlik için özellikle sushi kitapçıkları, maske önlük şapka takımı hazırlandı. Şef Miraç ile birlikte Sushi Workshop etkinliğini gerçekleştirdik. Katılımcıların yüksek enerjisi sayesinde WorkShop etkinliği çok renkli ve keyifli geçti. Katılımcılar arasında ilk defa Sushi deneyimi yaşayanlar vardı. Sushi WorkShop etkinlikleri sayesinde hem öğreniyor hem eğleniyor hem de yeni insanlar ile tanışma şansı yakalıyoruz" dedi.

Genç girişimci Merve Bulut etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek Sushi workshop etkinliğini geleneksel hale getireceğini ve farklı organizasyonlarla da Karadeniz halkının karşısına çıkacaklarını belirtti.

Öte yandan etkinlik sırasında yapılan Sushiler'in yarıştığı yarışmada ise Neslihan Yıldız birinci, Öznur Yılmaz ikinci ve Merve Kılıç üçüncü oldu. - TRABZON

Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti
Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti
Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti
Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti
Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti
Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti
Balık şehri Trabzon'da ilk 'Sushi Workshop' ilgi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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