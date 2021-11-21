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Balık satışları arttı, esnafın yüzü güldü

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Balık satışları arttı, esnafın yüzü güldü

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte balık satışlarının artması esnafın yüzünü güldürdü.

Erzincan'da havaların soğumasıyla birlikte balık satışlarının artması esnafın yüzünü güldürdü.

Demir ve çinko gibi mineral bakımından oldukça zengin olan balık havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların tercihi oldu. Kış aylarında bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar haftalık alışverişlerine balığı da ekledi.

Satışlardan memnun olduğunu dile getiren Erzincan Kapalı Halk Pazarı esnafı ise tezgahlarını taze ve çeşitli balıklarla süsledi.

Kapalı Halk Pazarında hamsi 15 TL, palamut tanesi 15 TL, istavrit 20 TL, çinekop, somon, levrek 60 TL'den alıcı buldu.

Halk pazarında sebze fiyatları ise sarımsak ve mantar 20 TL, brokoli, patlıcan, dolmalık ve sivri biber 10 TL, kabak 8 TL, kereviz 7,50 TL, karalahana ve salatalık 7 TL, domates, marul, havuç, pırasa, turp, limon, kırmızıbiber ve karnabahar 5 TL, lahana 4 TL, dereotu ve maydanoz demeti 2 TL'den alıcı buldu. Meyve fiyatları ise kivi 15 TL, üzüm, muz ve ayva 10 TL, nar 6 TL olarak satışa sunuldu. - ERZİNCAN

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