Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
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Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranın baca kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde 3 katlı bir binanın altında bulunan balık restoranın baca kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Meraklı vatandaşlar ise sokağa inerek çalışmaları dört gözle izledi.

Yangın, Yenigün Mahallesi 1075 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın alt katında bulunan balık restoranında çıktı. Restoranı açmaya hazırlanan çalışanlar baca kısmından dumanların çıktığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Restoran içerisinde kısa süreli panik yaşandı.

Yaşanılanları merak eden vatandaşlar ise sokak üzerinde toplanarak çalışmaları dört gözle izledi. Yangının neden çıktığı ise hazırlanan raporun ardından netlik kazanacak.

Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
Balık restoranında baca yandı, vatandaşlar meraklı gözlerle izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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