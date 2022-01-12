'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı - Haberler
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'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı

'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, balık restoranı olarak kullanılan tekne, rüzgar nedeniyle yan yattı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Kara Su ilçesinde, balık restoranı olarak kullanılan tekne, rüzgar nedeniyle yan yattı. Su almaya başlayan tekne, hasar gördü.

Karasu ilçesinde sağanak ve rüzgar etkili oldu. Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği noktada bağlı olan ve balık restoranı olarak kullanılan tekne, rüzgar nedeniyle yan yattı. Su alan teknede hasar meydana geldi. Sahil Güvenlik ve Karasu Liman Daire Başkanlığı görevlileri, bölgeye gelerek incelemede bulundu. Tekne sahipleri de suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.


'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı

'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı

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