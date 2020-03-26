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Eylül, Ekonomi

Balık piyasasında durgunluk

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala balıkçılar avlanmaya devam ederken, korona virüsü nedeniyle balık fiyatlarında da düşüş yaşanıyor.

26.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:00
Balık piyasasında durgunluk

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala balıkçılar avlanmaya devam ederken, korona virüsü nedeniyle balık fiyatlarında da düşüş yaşanıyor.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan ve 15 Nisan tarihinde sona erecek olan sezonun son günler yaşanırken balıkçılar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle işlerde durgunluk olduğunu söyledi. İnsanların sokağa çıkmadığından balık tüketiminin de azaldığını belirten balıkçıklar, vitamin ve protein kaynağı balıkların, virüse karşı direnci arttırdığını belirtti.

Ordu'da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, şu anda kayıkların avlanmaya devam ettiğini ancak talebin düşük olduğunu belirterek, "Balıkçılar şu anda zor şartlarda da olsa denize gidiyor. Elleri boş dönmüyor ama virüsten dolayı fiyatlarda düşüş oldu. Bunun nedeni de sokaklarda insan sayısı hayli azaldı. Çoğu iş yeri kapalı durumda. Satışlarda azalma olduğu için fiyatlar da buna bağlı olarak düştü. İnsanlarımız bu zamanda balık tüketimini ihmal etmemeli. Korona virüsüne karşı da balık tüketilmesi gerekiyor. Vitamin kaynağıdır, omega 3 açısından çok zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, hastalıklara karşı insanları korur. İnsanlar türüne bakmadan bütün balıkları tüketmeli. Şu anda levrek, çupra, somon, mezgit, istavrit, barbun ve alabalık bol miktarda bulunuyor. Virüs ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesi için balık tüketimini tavsiye ediyoruz" dedi.

Ceylan ayrıca, mezgitin 25, levrek, çupra, somonun 35, istavritin 30, barbunun 30-40, alabalığın 30 liradan satıldığını söyledi. - ORDU

Kaynak: İHA

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