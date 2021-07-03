BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Küçükçekmece Gölü'nde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu.

Küçükçekmece Gölü'nde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu. Balık ölümlerinin devam ettiği göldeki son durum havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Gölü'nde geçtiğimiz günlerde yüzlerce balık ölü halde kıyıya vurdu. Balık ölümleri sonrası göl çevresini yoğun bir kötü koku sardı. Bir yandan İSTAÇ kıyı temizleme ekipleri gölün çeşitli bölgelerinde ölü balıkları toplarken diğer yandan da ölü balıkların kıyıya vurması devam ediyor. Son zamanlarda sürekli yaşanmaya başlayan toplu balık ölümleri bölge sakinlerini de endişelendirdi. Balık ölümlerinin devam ettiği Küçükçekmece Gölü'ndeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde gölün kıyı kesimlerinde kirlilik görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı