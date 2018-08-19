Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın içinde yaşanan balık ölümleri korkuttu.

Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın içinde görülen ölü balıklar korkuttu. Balıkların çoğunun Esentepe Köprüsü civarında ırmak içerisinde ölü olarak görülmesi dikkat çekiyor. Nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu görüldü.

Geçen yıl kent girişinde çimento, atık su arıtma tesisi ve fabrikaların bulunduğu şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çöken Köyü yakınlarında ve aynı bölgede balık ölümleri görülmüştü. - SİVAS