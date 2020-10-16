Balık mezatlarına ilgi büyük
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Balık mezatlarına ilgi büyük

16.10.2020 08:36 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:40
Balık mezatlarına ilgi büyük

İZMİR'in Urla ilçesinde birer saat ara ile kurulan 3 ayrı balık mezadı, taze ve uygun fiyata balık almak isteyenlerden ilgi görüyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde birer saat ara ile kurulan 3 ayrı balık mezadı, taze ve uygun fiyata balık almak isteyenlerden ilgi görüyor.

Gece 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan İzmirli balıkçılar, yakaladığı barbun, çipura, levrek, istavrit, mercan, karides ve ahtapot gibi deniz ürünlerini, Urla'da, her sabah birer saat arayla yapılan mezatlarda açık arttırma ile vatandaşlara sunuyor. Gece avlanıp sabahında satılan deniz ürünlerindeki çeşitlilik, komşu illerden de vatandaşların kente gelmesini sağlıyor. Bazen çekişmeli geçen mezatlarda, istediklerini alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyor. Vatandaşlar balık mezadına ürünlerin taze olması ve uygun fiyata satılması nedeniyle sıklıkla geldiklerini vurguladı. Balık mezadına gelenlerden Nazire Çelik (48), "Hem taze hem de fiyatlar uygun olduğu için geliyorum. Haftada 3 gün geliyorum. Bütçeme göre alışveriş yapıyorum" dedi. Vatandaşlardan Ali Eren (70), "Ara sıra mezada geliyorum. Taze olması nedeniyle tercih ediyorum. Akşam avlanıp sabah satılıyor çünkü. Fiyatta uygun" dedi.

Vatandaşlardan Süleyman Armağan Altıntaş (65), "Piyasaya göre daha ucuz ve taze. Fırsat buldukça geliyoruz. 75 liraya 1,5 kilo dil balığı aldım" dedi.

Balık satan işletme sahibi Salih Aydın (55), "Ben bu işin ticaretini yapıyorum. Toplantıdayım ben. Fiyatlar ucuz. İnsanlar balık yesin diyorum" dedi. 


Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük
Balık mezatlarına ilgi büyük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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