"Balık Karataş'tan Alınır" Projesi Tesisleri açıldı
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"Balık Karataş'tan Alınır" Projesi Tesisleri açıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Proje Çağrısı kapsamında desteklenen ve Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Balık Karataş'tan Alınır" projesi kapsamında yapılan tesislerin ve 2020-2021 Balık Avı Sezonu'nun açılış törenine katıldı.

16.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:14

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Proje Çağrısı kapsamında desteklenen ve Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Balık Karataş'tan Alınır" projesi kapsamında yapılan tesislerin ve 2020-2021 Balık Avı Sezonu'nun açılış törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Elban, "Bugün burada iki güzel iş için bir araya geldik. Öncelikle kıymetli balıkçılarımızın alın teri dökerek ve yoğun bir emek harcayarak avladıkları balıkların daha ekonomik olarak değerlendirilmesi ve hak ettiği değeri bulması bakımından burada yapılan mezat, soğuk hava deposu, buz tesisleri ve diğer tesisleri de barındıran kompleksin açılışını yapacağız. Sonrasında da bu gece itibariyle başlayacak olan yeni balık avlama sezonunun açılışını yapacağız" dedi.

Konuşmasını 2020-2021 Balık Avı Sezonu'nun bol kazançlı ve bereketli bir sezon olmasını dileyerek sürdüren Vali Elban; avlanan balıkların stoklanması, pazarlanması ve paketlenmesi bakımından balıkçılara hizmet verecek olan tesisin balıkçılara, Karataş'a ve Adana'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Program, Vali Elban'ın proje kapsamında balıkçıların rekabet güçlerini arttırmak, gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla balıkçıların hizmetine sunulan tesiste incelemelerde bulunmasının ardından balıkçıların bol kazanç temennileriyle dualar eşliğinde denize açılmasıyla son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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