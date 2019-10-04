04.10.2019 13:07

Balık ihalesinde silahlı kavga: 6 yaralı

2 kişi silahla, 4 kişi de darp edilerek yaralandı

Olayla ilgili şüpheli 9 kişi yakalandı

ANTALYA - Antalya'da iki grup arasındaki çıkan balık ihalesi kavgasında 6 kişiden 2'si silahla,4'ü darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde balık ihalesinde alıcı ile satıcılar arasında fiyat nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden de aralarında husumet olduğu öne sürülen alıcı grup, ihaleden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen alıcı grup ellerindeki tabanca ve tüfekle satıcı gruba saldırdı. Balık satıcısı gruptan K. P, sol bacağından, E. S, sol kolundan tabancayla F. H, ise darp nedeniyle yaralandı. Satıcı grubunda karşılık verdiği olayda alıcılardan D.G,Ç,G,M.G. darp sonucu yaralandı. Demir çubuk ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişilik alıcı grup olay yerinden otomobille kaçtı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Ayrıca kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA